Kersvers Spurs-manager Mourinho verwacht warm onthaal op Old Trafford

Voor José Mourinho wacht er morgen met Tottenham Hotspur op de vijftiende speeldag in de Premier League een verplaatsing naar Manchester United, de club waar hij eind vorig jaar op straat werd gezet. Met een negen op negen tegen West Ham, Olympiakos en Bournemouth kende de Portugees een vliegende start bij de Spurs, nadat hij bijna een jaar zonder werk had gezeten. “Ik ben zeker gelukkig geweest op Old Trafford”, vertelde Mourinho vandaag in Londen. “Ik had een uitstekende relatie met de United-fans. Maar morgen keer ik terug als coach van de tegenstander. Wij willen United kloppen en zij willen net het tegenovergestelde, dat zet de zaken wel in een ander perspectief.”

Voor Mourinho is United een afgesloten hoofdstuk. “Dat was een ervaring. Op United won ik en leerde ik bij. Maar het behoort tot het verleden. Het is niet aan mij om de club te analyseren. Ik analyseer hen enkel als een tegenstander, hoe ze spelen. Hoe kunnen wij hen kloppen? Hoe kunnen zij ons kloppen? Dat zijn nu de belangrijke zaken.”

In de Britse media circuleren de geruchten dat sterspeler Christian Eriksen voor zichzelf niet langer een toekomst ziet bij de Spurs. Zijn contract loopt eind dit seizoen af, net als die van Rode Duivels Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. De Portugees gaf toe de situatie te bespreken met Tottenham-voorzitter Daniel Levy. “Het zou een leugen zijn als ik zou zeggen dat ik daarover helemaal niet met de voorzitter spreek. Tegelijkertijd bespreek ik ook de zaken met de spelers. Het belangrijkste is dat zij allen profs zijn en een goede verstandhouding met Tottenham hebben: ze begrijpen de club en weten ook wat van hen verwacht wordt. Zij zijn dus alle drie klaar om te spelen en die contractsituatie te vergeten.”

Bron: Belga

;