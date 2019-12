Impeachmentonderzoek tegen Trump – Inlichtingencommissie van Huis van Afgevaardigden keurt rapport goed

De inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden heeft een dinsdag vrijgegeven rapport van 300 bladzijden goedgekeurd over het machtsmisbruik waaraan de Republikeinse president Donald Trump zich volgens de Democraten heeft bezondigd. De tekst gaat nu naar de juridische commissie van het Huis. Die komt woensdag in een hoorzitting bijeen. De stemming over het rapport gebeurde achter gesloten deuren. Het rapport biedt een samenvatting van getuigenissen van topfunctionarissen die volgens de Democraten aantonen dat president Trump en zijn omgeving maandenlang hebben geprobeerd zijn ambt te gebruiken voor persoonlijk gewin in de stembusslag van 2020. In het bijzonder beschuldigen de Democraten, die het Huis domineren, het staatshoofd ervan dat hij tegenover de Oekraïense president Volodymyr Zelenksi belangrijke militaire hulp aan Oekraïne en een ontmoeting op het Witte Huis afhankelijk heeft gesteld van een onderzoek naar zijn Democratische rivaal Joe Biden. Buitenlands beleid is zo aangewend om Trump’s partijpolitieke agenda te dienen, vinden ze.

Trump heeft de aantijgingen altijd ontkend.

bron: Belga