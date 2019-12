Hoofdzetel van Esports Europe vestigt zich in Brussel

Esports Europe, de Europese federatie voor esports, heeft er na een wedstrijd tussen verschillende Europese steden voor gekozen om hun hoofdzetel in Brussel onder te brengen. De internationale uitstraling en de aanwezigheid van een groeiende audiovisuele sector gaven mee de doorslag. De sector van esports omvat alle competities die draaien rond computerspellen. Gamers spelen er op een hoog niveau tegen elkaar en doen dat vaak op professioneel niveau, net zoals echte topsporters in het veld. Het is een wereld die zich razendsnel blijft ontwikkelen en dus zijn de Brusselse politici verheugd dat de nieuwe hoofdzetel van Esport Europe zich in Brussel vestigt.

“Esports Europe vervoegt de 2.250 internationale verenigingen die er nu al zijn in Brussel. De komst van de vereniging bevestigt de status van ons gewest als wereldhoofdstad van de internationale verenigingen,” zegt Rudi Vervoort (PS), Brussels minister-president.

Meerdere factoren speelden een rol in de keuze voor Brussel als nieuwe uitvalsbasis. Het waren niet enkel de centrale ligging en nabijheid van de politieke instellingen, maar ook de aanwezigheid van internationale verenigingen, de aanwezigheid van verschillende spelers uit de e-sportsector, de groeiende Brusselse audiovisuele sector en het gunstige juridische kader voor verenigingen die de doorslag gaven. In februari 2020 wordt de keuze voor de Belgische hoofdstad tijdens het oprichtingscongres in Brussel in detail besproken.

“Onze hoofdstad is klein op wereldschaal, maar bewijst dat ‘out-of-the-box’ denken, loont. Brussel blijft groeien als tech-hoofdstad, binnen en buiten Europa”, zegt Pascal Smet (one.brussels), Brussels staatssecretaris belast met Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel.

