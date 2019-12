Gewonden na aanslag met bomauto tegen Turks konvooi in Syrië

In het noorden van Syrië is er aanslag met een bomauto gepleegd tegen een Turks legerkonvooi dat op weg was naar een basis ten westen van Jarabulus, in de provincie Aleppo. Daarbij zijn gewonden gevallen, meldt het Syrische Observatorium van de Mensenrechten (SOHR) woensdag, zonder verdere details te geven over het aantal slachtoffers. De aanslag werd voorlopig niet opgeëist. Het Turkse leger trok op 9 oktober met geallieerde rebellen het noorden van Syrië binnen en begon er een offensief tegen de Koerdische militie YPG, in de ogen van Ankara een terreurorganisatie. In maart hadden de Koerdische strijders, met de steun van de Verenigde Staten, nog de jihadisten van Islamitische Staat (IS) uit hun laatste bastion in Syrië verdreven, maar de IS-strijders blijven sindsdien wel nog dodelijke aanslagen opeisen.

Bij de burgeroorlog in Syrië zijn intussen sinds het uitbreken ervan in 2011 al meer dan 370.000 mensen om het leven gekomen.

Bron: Belga