Extinction Rebellion plant nieuwe actie op Brusselse Grote Markt

Extinction Rebellion België wil op vrijdagavond 20 december haar eerste verjaardag vieren met een nieuwe grote actie van burgerlijke ongehoorzaamheid, dit maal op de Grote Markt in Brussel. De actie, genaamd “Extension of the Rebellion”, vindt opnieuw plaats in een neutrale zone en daarom vragen de radicale klimaatactivisten om geen kledij te dragen die verhult dat ze deelnemen aan de actie. Dat meldt Bruzz en valt te lezen op het Facebookevenement van Extinction Rebellion. In het kader van Winterpret vindt er op de Grote Markt, waar de gevels van de gebouwen allemaal verlicht zijn met led, elke avond om de paar uur een klank- en lichtspel plaats. De show duurt acht minuten en daarom roept Extinction Rebellion op om 20.08 uur aanwezig te zijn op de Grote Markt. Na het spektakel zullen ze dan gezamenlijk en in koor de “Tweede Verklaring van de Rebellie” voorlezen.

“We zullen onze vele stemmen bundelen in één enkele massale toespraak gericht aan onze regeringen, onze bedrijven, alle burgers en onszelf. ‘Uitbreiding van de Rebellie’ kondigt de tweede fase van onze opstand tegen de klimaat- en ecologische crisis aan”, staat te lezen op het Facebookevenement.

Om te vermijden dat er al op voorhand aanhangers van de radicale klimaatgroep worden gearresteerd door de politie, roept Extinction Rebellion op om kledij te dragen die niet verhult dat je deelneemt aan de actie.

Bron: Belga