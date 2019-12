Elise Mertens speelt opnieuw in Hobart, waar ze al twee maal het toernooi won

Elise Mertens (WTA 17) zal in 2020 opnieuw deelnemen aan het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hardcourt/250.000 dollar), dat doorgaat van 13 tot 18 januari. Dat maakte de organisatie van het toernooi bekend. De Limburgse won het toernooi in Hobart twee maal, in 2017 en 2018. Bij haar eerste eindzege legde ze een hele weg af vanuit de kwalificaties. In 2018 slaagde ze in de dubbel, door ook het dubbelspel te winnen, aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs. Enkele weken later stoomde ze ook door tot de halve finales van de Australian Open.

Vorig jaar verkoos Mertens het toernooi van Sydney boven Hobart.

Naast Mertens zullen ook landgenotes Alison Van Uytvanck (WTA 47) en Kirsten Flipkens (WTA 70) en de Française Alizé Cornet (WTA 59), winnares in 2016, deelnemen in Hobart.

