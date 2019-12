Demir wil pesticidengebruik Infrabel in Vlaanderen “versneld afbouwen”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil het gebruik van pesticiden door Infrabel in Vlaanderen “versneld afbouwen”. Spoorwegbeheerder Infrabel heeft nog tot eind 2020 een afwijking op het Vlaamse verbod op pesticiden, maar als het van minister Demir afhangt, moeten de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Infrabel “versneld inzetten op de afbouw van pesticidengebruik en de zoektocht naar alternatieven”. Dat heeft de N-VA-minister in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Ludwig Vandenhove (sp.a) en Freya Perdaens (N-VA). Onlangs raakte bekend dat spoorwegnetbeheerder Infrabel aan de verschillende overheden de toestemming heeft gevraagd om ook vanaf 2021 met pesticiden de sporen onkruidvrij te mogen houden. In Vlaanderen geldt al jaren een verbod op het gebruik van pesticiden, maar Infrabel heeft een afwijking gekregen op dat verbod. Die afwijking is in de vorige legislatuur verlengd voor de periode 2019-2020.

Als het van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir afhangt, moet Infrabel samen met de Vlaamse Milieumaatschappij op zoek naar milieuvriendelijke alternatieven. In januari is een evaluatie door de Vlaamse Milieumaatschappij en Infrabel voorzien.

Demir kijkt naar de andere gewesten en naar Duitsland. “In Wallonië en Brussel geldt een ander afwijkingskader. In Wallonië beschikt Infrabel niet meer over een uitzondering. Daar is er een totaalverbod. In Brussel mag Infrabel sinds juni 2019 ook geen glyfosaat meer gebruiken. En in Duitsland is Deutsche Bahn van plan om het gebruik van glyfosaat tegen 2022 volledig te bannen”.

“In die context roep ik de Vlaamse Milieumaatschappij en Infrabel op om versneld in te zetten op afbouw van gebruik van pesticiden, dus niet alleen glyfosaat, en op de ontwikkeling van alternatieven”, aldus Demir.

bron: Belga