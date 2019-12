Deceuninck – Quick-Step haalt Sam Bennett

Sam Bennett maakt de overstap naar Deceuninck – Quick-Step. Dat heeft de Belgische wielerploeg vandaag laten weten. De 29-jarige Ier, die geboren werd in Wervik, ondertekent een contract voor twee jaar. Ook zijn Nieuw-Zeelandse kompaan Shane Archbold gaat bij Deceuninck – Quick-Step aan de slag. Bennett komt over van BORA-hansgrohe, waar hij begin vorige maand zijn vertrek aankondigde. De sprinter koerste sinds 2015 voor het team. De Ier veroverde dit jaar het puntenklassement in de Ronde van Turkije en de BinckBank Tour. Hij won ook twee ritten in de Ronde van Spanje.

Bron: Belga

