Croky Cup – Charleroi kruipt in het slot voorbij Gent, Union schakelt Westerlo uit met strafschoppen

Charleroi heeft zich woensdagavond voor de kwartfinales van de Croky Cup geplaatst. Een laat doelpunt van Massimo Bruno was voldoende voor de Carolo’s. Ook Union heeft de achtste finales overleefd. Het haalde het van Westerlo met penalty’s (4/1) na een 0-0 score. AA Gent en Charleroi zijn met een derde en vierde plaats goed bezig in de Jupiler Pro League, maar benadrukten voor de wedstrijd allebei het belang van de beker. De wedstrijd stelde echter zwaar teleur en over negentig minuten werden er amper doelpogingen geregistreerd. Verlengingen leken in de maak, maar in de 84e minuut lukte het Charleroi plots wel. Bruno bezorgde de Buffalo’s een koude douche met een mooi geplaatste bal.

Union en Westerlo slaagden er in 120 minuten speeltijd niet in om afstand van elkaar te nemen. In de strafschoppenreeks toonde de thuisploeg zich koelbloediger en won het, met dank aan missers van Lukas Van Eenoo en Gilles Dewaele.

.

bron: Belga