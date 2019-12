“Dit is een communautaire bom die gelegd wordt in de Kamer en Senaat”, zo reageert Vlaams parlementslid Marius Meremans (N-VA) op het feit dat het dossier over de subsidiëring van socio-culturele verenigingen in Vlaanderen verhuist naar Kamer en Senaat. De discussie over de subsidiëring van “segregerende” verenigingen in het sociaal-cultureel volwassenwerk in Vlaanderen verhuist naar de Kamer en de Senaat. De voorzitters van het Vlaams Parlement, de Kamer, de Senaat en het parlement van de Franse Gemeenschap hebben vandaag een alarmbelmotie over die plannen ontvankelijk verklaard. Die motie werd vorige week in het Vlaams Parlement ingediend door de linkse oppositiepartijen sp.a, Groen en PVDA.

Vlaams parlementslid Marius Meremans (N-VA) is niet te spreken over het manoeuvre van de linkse oppositie. “De linkse oppositie, opgedraaid door de PVDA, kiest hiermee om de Vlaamse autonomie te beknotten. 75 procent van het Vlaams Parlement ging dit decreet goedkeuren. Dit decreet is duidelijk niet discriminerend maar links wil hiermee het beeld creëren van de ‘onverdraagzame’ Vlaming. Franstaligen partijen zullen nu mee bepalen over Vlaams beleid, dit is een gevaarlijk precedent”, zegt de N-VA’er.

Meremans spreekt zelfs van een “communautaire bom” die in de Kamer en de Senaat wordt gelegd. “Onze federale fractie zal het debat grondig voeren en daar heb ik het volste vertrouwen in. Ik kijk uit naar het debat daar”, aldus Meremans.

Het N-VA-parlementslid haalt tot slot nog uit naar Groen-fractieleider Björn Rzoska. Meremans is “teleurgesteld” in Rzoska. “Blijkbaar is de laatste Vlaamsgezinde Mohikaan van Groen ook gecapituleerd voor de dominantie van Ecolo”.

bron: Belga