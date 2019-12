Campenaerts, Evenepoel, Gilbert en Van Aert strijden om 28e Kristallen Fiets

Morgenavond wordt in Vilvoorde de 28e Kristallen Fiets uitgereikt. Na een boerenjaar voor de Belgische wielersport is de weelde groot. Vier favorieten lijken boven de rest uit te steken: uittredend winnaar en werelduurrecordhouder Victor Campenaerts, Europees kampioen tijdrijden en tienersensatie Remco Evenepoel, Parijs-Roubaix-winnaar Philippe Gilbert en alleskunner Wout van Aert. Campenaerts werd vorig jaar eindlaureaat van de Kristallen Fiets, na een knappe bronzen plak op het WK tijdrijden. De Antwerpenaar trok begin dit jaar de lijn door en pakte half april in het Mexicaanse Aguascalientes de scalp van Bradley Wiggins als nieuwe werelduurrecordhouder. Campenaerts werd na Oscar Van den Eynde, Ferdinand Bracke en Eddy Merckx nog maar de vierde landgenoot om dat huzarenstukje te volbrengen.

Remco Evenepoel en Philippe Gilbert zijn de vertegenwoordigers van de ‘Wolfpack’ bij de favorieten, het opnieuw uiterst succesvolle team van Deceuninck-Quick Step. De nog steeds maar negentienjarige Evenepoel schitterde in het voorjaar met eindwinst in de Ronde van België, maar was vooral in de zomer met zijn zege in de Clasica San Sebastian en de Europese titel in het tijdrijden de sensatie op twee wielen. Op het WK tijdrijden in september behaalde hij een knappe zilveren plak.

Philippe Gilbert was op 37-jarige leeftijd dan weer goed voor winst in Parijs-Roubaix, een klassieker die nog op zijn uitgebreide palmares ontbrak. De voormalige wereldkampioen won zijn vierde ‘Monument’, na de Ronde van Lombardije (2009 en 2010), Luik-Bastenaken-Luik (2011) en de Ronde van Vlaanderen (2017). Enkel een zege in Milaan-Sanremo ontbreekt nog om zijn indrukwekkend lijstje compleet te maken.

Wout van Aert ten slotte spoelde een eerder tegenvallend veldritseizoen in het voorjaar door met enkele ereplaatsen in de Vlaamse klassiekers. In de zomermaanden kwam de Kempenaar tot volle ontplooiing. Hij toonde zich veelzijdig door overwinningen in de sprint, in de Tour en Dauphiné, en tegen de chrono, in de Tour (ploegentijdrit), de Dauphiné (individueel) en het BK. Van Aert werd begin november al verkozen tot Flandrien van het Jaar, met één punt voorsprong op Remco Evenepoel.

Viervoudig winnaar Greg Van Avermaet lijkt na een erg regelmatig seizoen zonder overwinningen geen grote kanshebber op een nieuwe Kristallen Fiets. Ook Dylan Teuns en Thomas De Gendt, beiden goed voor ritzeges in de Tour, lijken te kort te zullen komen.

Naast de beste mannelijke renner worden ook de Kristallen Fiets voor vrouwen, de Beste Jongere, de Beste Ploegleider en de Kristallen Zweetdruppel (voor de beste renner in dienst van een ploeg) uitgereikt.

Bron: Belga