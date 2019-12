België heeft hulp aangeboden bij reflectieproces over toekomst van NAVO

De Belgische premier Sophie Wilmès heeft de hulp van België aangeboden bij een “reflectieproces” over de toekomst van de NAVO. Dat heeft ze vandaag bekendgemaakt na afloop van de minitop in Londen. De NAVO-landen zijn in Londen overeengekomen om een proces op te starten om na te denken over een versterking van de politieke dimensie van de NAVO. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft ook een mandaat gekregen om dat initiatief onder zijn leiding te laten plaatsvinden. Het reflectieproces is een gevolg van de uitspraken van de Franse president Emmanuel Macron, die een gebrek aan coördinatie tussen de lidstaten aan de kaak had gesteld.

De Belgische premier juicht het inititatief toe. “We weten dat we niet altijd dezelfde standpunten hebben. Maar we moeten daarover kunnen spreken”, aldus Wilmès. “In naam van België heb ik ook aangedrongen op de versterking van NAVO, ook op politiek vlak”, luidt het.

Ze heeft ook aangeboden om hulp te bieden bij dat proces. “In België weten we hoe we tot een compromis moeten komen. We zijn een land van dialoog. Ik heb dan ook de bijdrage, de hulp van België, aangeboden bij dat werk.”

Wilmès benadrukte voorts de grote mate van eenheid die er vandaag heerstte tussen de leiders van de 29 NAVO-landen, ondanks de vele berichten over strubbellingen en interne verdeeldheid voorafgaand aan de bijeenkomst. “Eenheid was de rode draad” bij het overleg, beklemtoont Wilmès. “Dat is iets wat fundamanteel deel uitmaakt van het DNA van alle deelnemers”.

bron: Belga