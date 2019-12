Belgen in het buitenland – Marc Wilmots ontkent dat ontslag rond is

Marc Wilmots ontkent dat zijn ontslag als bondscoach van Iran in kannen en kruiken is. “In tegenstelling tot wat woensdag in de Iraanse pers verscheen, is er geen onderling akkoord tussen de Iraanse bond mezelf en mijn staf”, twitterde de voormalige bondscoach van de Rode Duivels. “We zijn wel in onderhandeling om zo’n akkoord te bereiken.” “Nadat de Iraanse bond zijn contractuele verplichtingen niet nakwam en na mijn gerechtvaardigde beëindiging van het contract, is het dossier in handen van mijn advocaten. Ik onthoud me dan ook van meer commentaar.”

De 50-jarige Wilmots tekende eind mei in Teheran een contract tot het WK van 2022 in Qatar. In de eerste vier kwalificatiewedstrijden slikten de Iraniërs al twee nederlagen, tegen Bahrein en Irak. Het land staat zo pas op de derde plaats in de Aziatische kwalificatiegroep C. Iran telt met 6 op 12 vijf punten achterstand op koploper Irak. Bahrein is tweede met negen punten. Beide teams hebben wel één wedstrijd meer gespeeld. De acht groepswinnaars en de vier beste tweedes plaatsen zich voor de derde Aziatische kwalificatieronde.

bron: Belga