Australië laat zieke vluchtelingen niet meer overbrengen naar vasteland voor verzorging

Australië laat zieke vluchtelingen die in de kampen op de eilanden Nauru en Manus verblijven niet meer naar het vasteland overkomen als ze een medische behandeling nodig hebben. Dat heeft de regering beslist, die zo een wet ongedaan maakt die sinds maart gold. De zogenaamde “medevac”-wet die toeliet om vluchtelingen in Australië te verzorgen, werd in februari tegen de wil van de regering door de oppositie voorgesteld en goedgekeurd. De conservatieve premier Scott Morrison had na de verkiezingen in mei weer een meerderheid behaald in het lagerhuis van het parlement en hij heeft sindsdien geprobeerd om de wet weer in te trekken. Vandaag kreeg hij voor het eerst een meerderheid aan zijn kant in het hogerhuis om zijn plan door te voeren, door de steun van een onafhankelijke senator.

De Australische regering brengt sinds 2013 bootvluchtelingen onder in kampen op de eilanden Nauru en Manus. Het strenge beleid heeft wereldwijd veel kritiek gekregen. De regering verdedigt het dan weer omdat ze op die manier immigranten wil afraden om nog naar Australië te komen, wat dan weer leidt tot minder doden op zee en meehelpt in de strijd tegen mensensmokkel.

Experts hebben echter al vaker gewaarschuwd dat de situatie in de kampen “onmenselijk” is en dat de medische faciliteiten er onvoldoende zijn. Volgens BBC zijn al minstens 12 mensen omgekomen in de offshore detentiecentra. Sinds de invoering van de medevac-wet, die er kwam na grote publieke verontwaardiging over de gezondheidscrisis op de eilanden, zijn volgens officiële bronnen al 179 mensen voor een medische behandeling naar Australië gebracht.

Met de intrekking van de wet wordt een “achterpoortje” voor immigratie gesloten, zegt minister van Binnenlandse Zaken Peter Dutton. “We hebben altijd geweten dat dergelijke mazen in het net onze grenzen niet versterken, maar net zwakker maken”, zei ook premier Morrison aan de pers.

Oppositieleider Anthony Albanese noemt de regering harteloos. “Men kan sterke grenzen hebben, zonder zwak te zijn op het vlak van menselijkheid”, zei hij.

bron: Belga