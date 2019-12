Agentschap Wegen en Verkeer haalt steeds minder zwerfvuil op langs gewest- en snelwegen

Het Agentschap Wegen en Verkeer haalde in 2018 1.801 ton zwerfvuil op langs gewest- en snelwegen in Vlaanderen. Die hoeveelheid daalt sinds 2013 jaar na jaar. In 2012 en 2013 werd nog respectievelijk 3.570 en 3.572 ton opgehaald. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Lydia Peeters op een schriftelijke vraag van Els Robeyns (sp.a). Ondanks de halvering van het opgehaalde tonnage aan zwerfvuil daalde de kostprijs voor het ophalen en verwerking ervan de afgelopen jaren nauwelijks. In 2013 kostte dit de Vlaamse overheid nog 4,9 miljoen euro, een cijfer dat nog steeg tot 5,7 miljoen euro in 2015 om vervolgens jaar na jaar te dalen tot 4,4 miljoen euro in 2018.

In 2018 werden 196 pv’s uitgeschreven, waarvan 71 in Limburg, 48 in Vlaams-Brabant, 44 in Antwerpen, 28 in Oost-Vlaanderen en vijf in West-Vlaanderen. Op vlak van preventie wordt samengewerkt met Mooimakers. Zo werden in 2018 twee proefprojecten opgestart. Op enkele autosnelwegparkings werden de klassieke vuilnisbakken vervangen door semi-ondergrondse vuilnisbakken. Daarnaast werden vuilnisbakken, waar bijzonder veel zwerfvuil bij werd geplaatst, op enkele carpoolparkings helemaal weggehaald.

bron: Belga