Vijf onverwachte oorzaken voor een slecht gebit

Dat roken en suiker slecht zijn voor ons gebit, wisten we al langer. Maar er zijn nog veel meer dagelijkse gebruiken die je tanden kunnen verpesten. En die zijn niet allemaal even voor de hand liggend. Sterker nog: de kans is groot dat jij zonder het te beseffen meermaals per dag in de fout gaat als je een sterk gebit wil behouden.

1. Bijten in je ijsje

Sommigen krijgen kippenvel alleen al door te kijken naar iemand die in een ijsje bijt, voor anderen is het de normaalste zaak van de wereld. Maar als je tot die laatste categorie behoort, is het wellicht tijd voor verandering. De slechte gewoonte kan namelijk microscheurtjes in je tanden veroorzaken en komt je gebit allesbehalve ten goede. Likken is de boodschap.

2. Chips eten

Niets zo leuk om na het werk in de zetel te ploffen met een serie en een lekker bakje chips. Helaas zitten aardappelchips boordevol zetmeel. Die stof vestigt zich in de groeven van je tanden en wordt na verloop van tijd omgezet in suiker, wat dan weer voor tandplak en erosie zorgt. Heel erg jammer, maar toch iets om over na te denken.

3. Vitaminebruistabletten slikken

Ben je net ziek geweest, dan heb je je waarschijnlijk voorgenomen om de komende tijd een vitaminebruistablet bij je ontbijt te nuttigen. Die extra vitaminen kunnen we tijdens de winter allemaal wel gebruiken, maar helaas zitten er vaak citroenzuur en ascorbinezuur in die tabletten. Die stofjes kunnen je tandglazuur danig aantasten. Spoel je mond nadien dus zeker met een glas normaal water om te voorkomen dat er restjes achterblijven.

4. Kombucha drinken

Tegenwoordig is kombucha een ware trend en het goedje is erg goed voor je darmflora. Om de ontwikkeling van slechte bacteriën in de fles tegen te gaan, is het echter noodzakelijk dat de pH-waarde onder de 3,5 blijft. En zo’n lage pH kan voor je het weet schade berokkenen aan je gebit.

5. Water uit een flesje drinken

Net zoals bij kombucha is ook de pH-waarde van flessenwater vaak erg laag. Goede hydratatie is uiteraard van belang, dus stop vooral niet met drinken. Kies echter liever voor kraantjeswater in een hervulbare fles: beter voor het milieu én je tanden.