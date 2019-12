In dit pretpark is het altijd Kerstmis

Is de kerstperiode de leukste van het jaar? Verlang jij in de zomer al naar warme chocomelk en een versierde kerstboom? Dan is Santa Claus Village the place to be voor jou. In dit pretpark in Finland vier je Kerstmis het hele jaar door.

Het is niet toevallig dat Santa Clause zich in Finland bevindt. het koude land is immers het geboorteland van de kerstman. Het winterse pretpark nabij Rovaniemi is het heel jaar open. Zelfs in de zomer kan je er Kerstmis vieren met magische lichtjes en honderden kerstbomen.

Husky’s

Je bezoekt er het beroemde Santa Claus Main Post Office, waar de kerstman alle verlanglijstjes van kinderen ontvangt. De kerstman zelf nodigt je uit in zijn huisje en toont je de rendierboerderij. Om de dag actief af te sluiten maak je een paar pirouettes op de feeërieke schaatsbaan of ga je op sleetocht met schattige husky’s.

Gelukkig hoef je ’s avonds nog niet naar huis. Bij het pretpark hoort immers ook een vakantiepark met iglo’s en chalets mét sauna.