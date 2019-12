In dit land gaat ‘De Mol’ weer een potje saboteren

De kans is groot dat het volgende seizoen van De Mol zal plaatsvinden in Griekenland. Althans, als we enkele twitteraars mogen geloven.

Zender VIER kondigde via een filmpje aan dat ze vanaf 2020 het nieuwe programma ‘Lion marked legend’ zal uitzenden. Het lijkt erop dat de serie zich afspeelt in Griekenland en dat Gilles De Coster de hoofdrol vertolkt. Maar er klinken ook quotes zoals “Ik ben de leider, ze hebben iemand nodig die ze kunnen vertrouwen” én “er is een verrader in ons midden”.

Zuid-Europa

Voor trouwe fans van De Mol bestaat er geen twijfel over, want wie een beetje kan puzzelen ontdekte ook al snel dat ‘Lion Marked Legend’ een anagram is voor ‘De Mol in Griekenland’. Na Argentinië, Zuid-Afrika en Vietnam, trekt het populaire programma dus naar Zuid-Europa. Wanneer de nieuwe afleveringen op tv komen, is nog niet duidelijk.