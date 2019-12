Famke Louise gewond aan hoofd nadat bezoeker wijnglas naar haar gooit

De Nederlandse zangeres Famke Louise heeft zaterdag een wijnglas tegen haar hoofd gekregen van een concertganger. Ze stormde vervolgens woedend het podium af en hield er een stevige buil aan over.

Famke Louise trad afgelopen zaterdag op in café Clooney in Zoetermeer. Al na vijf minuten gooide een bezoeker een plastic wijnglas naar de 20-jarige zangeres van onder meer ‘Vroom’ en ‘Op Me Monnie’. Haar hoofd werd geraakt en vervolgens liep ze met opgestoken middelvinger het podium af.

Intussen heeft ze op Instagram een video gedeeld van haar hoofdletsel. Ze hield er een serieuze buil aan over. Haar manager liet weten dat het intussen weer goed gaat met haar.

Hersenloze actie

De eigenaar van café Clooney, René Bogaart, betreurt de feiten. “Ik schaam me dood tegenover de artiest. Dan gebeurt waar je als exploitant altijd bang voor bent. We stonden al op scherp. Er stonden zes portiers, we letten goed op en dan gebeurt dit. Je schaamt je kapot. Ik voel me verantwoordelijk, ook al was het een hersenloze actie van een ander. Ik heb haar meteen mijn excuses aangeboden en de volgende dag een enorme bos bloemen laten bezorgen. Ik hoop dat ze ons vergeeft. Nogmaals, ik schaam me tegenover Famke Louise. Het is zo’n aardige meid. Dit was de tweede keer dat ze bij ons kwam en we waren zo blij dat ze naar Clooney wilde komen”, vertelde hij aan AD.

Beelden onderzoeken

Bogaart zal er alles aan doen om de dader te pakken te krijgen. Ze hebben immers camerabeelden van die avond, al wordt het geen sinecure om hem te identificeren. “De dader komt niet exact in beeld. We hebben wel een vermoeden in welke groep de gooier zat. We gaan de beelden nu verder onderzoeken”, klinkt het.