Drie keer tandenpoetsen per dag gaat hartfalen tegen

Tijdens onze kindertijd leerden de meesten onder ons dat je je tanden twee keer per dag twee minuten lang moet poetsen. Een keer ’s ochtends, een keer ’s avonds. Klinkt logisch, maar een nieuw wetenschappelijk onderzoek beweert dat drie keer tandenpoetsen per dag beter is. De goede gewoonte zou de kans op hartfalen namelijk met 10% verkleinen.

Een goede mondhygiëne is belangrijk. Niet alleen blijft je gebit daardoor in goede staat, maar bovendien heeft de aanwezigheid van slechte bacteriën in je mond ook een grote invloed op je gezondheid. Dat werd nog maar eens duidelijk in een recent onderzoek dat werd uitgevoerd door Zuid-Koreaanse wetenschappers.

Tandenpoetsen onder de middag

Volgens de onderzoekers zou drie keer (of meer) tandenpoetsen per dag het risico op hartfalen en een onregelmatige hartslag met 10% doen afnemen. Op die manier zitten er namelijk minder bacteriën in je mond en komen er ook minder bacteriën in je bloedsomloop terecht. Om tot die conclusie te komen, werd het verband tussen mondhygiëne en hartfalen bij 161.000 proefpersonen tussen de 40 en 79 jaar oud onderzocht. Door hun gezondheid regelmatig op te volgen, kwamen de wetenschappers tot een opzienbarende conclusie. Zij die drie keer per dag of meer hun tanden poetsten, werden 12% minder geconfronteerd met hartfalen en hadden 10% minder te maken met atriumfibrilleren. Maak er dus een gewoonte van om ook in de vroege namiddag je tandenborstel erbij te pakken.