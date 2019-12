DIT zeggen mensen die praten in hun slaap het vaakst

In je slaap praten is volkomen normaal. Uit onderzoek is nu gebleken dat een bepaald woord het vaakst uitgesproken wordt tijdens het slapen. Erg spectaculair is het echter niet, nee.

Zowel mannen als vrouwen praten weleens in hun slaap. De ene al wat meer dan de andere, en mannen over het algemeen vaker dan vrouwen. Onderzoekers waren benieuwd naar wat nu het vaakst gezegd wordt in de slaap. Ze analyseerden 232 volwassen door hen ’s nachts te filmen en het geluid nauwkeurig op te nemen.

Schelden tijdens het slapen

Na de test bleek dat het woord ‘nee’ het vaakst uitgesproken wordt tijdens de slaap. Ook kwamen ze tot de conclusie dat er behoorlijk wat afgescholden wordt in de slaap, want ook het woord ‘f*ck’ (oftewel ‘verdomme’) gaat regelmatig over de lippen. Het mag niet verbazen dat dat voornamelijk aan bod komt als mensen dromen over stressvolle situaties.