Bloedbad in Franse ardennen: 158 everzwijnen gedood tijdens “recordjacht”

Een uit de hand gelopen jachtpartij in het Franse La-Croix-aux-Bois heeft vorige week woensdag geleid tot het doden van 158 everzwijnen. Het incident wordt door verschillende jagers, waaronder de officiële Jachtfederatie van de Ardennen, veroordeeld. Er wordt gesproken over een bloedbad.

De jagers waren met 84 en hielden hun jachtpartij op ongeveer 50 kilometer van de Belgische grens. Een deelnemende jager getuigt anoniem in de Franse krant L’Ardennais: “Het was een waar bloedbad. Enkele dieren bleven gewond achter, sommige zijn nooit gevonden en andere waren te zwaar toegetakeld om nog mee te nemen. Er viel geen enkele eer te halen.” Hij voegt eraan toe dat er normaal gezien niet meer dan 40 everzwijnen gedood worden bij een jachtpartij. Volgens hem getuigt dit dan ook van geen respect voor de dieren. Bovendien was er geen goede communicatie en werd de veiligheid niet genoeg bewaard. “Dit mag nooit meer gebeuren.”

Afschuw

Ook bij andere jagers wordt met afschuw gereageerd. “Zoiets is onaanvaardbaar”, zegt de voorzitter van een privévereniging die ook actief is in La Croix-Aux-Bois. Zelfs de officiële Jachtfederatie van de Ardennen vindt dat het aantal gedode dieren veel te hoog ligt en dat de jagers hadden moeten stoppen: “dit is niet goed voor het image van de jacht.” Dit terwijl ze veel moeite doen om het imago van jagen in de maatschappij te verbeteren. “Incidenten zoals deze zijn onacceptabel en druisen in tegen onze meest elementaire ethiek.”

“Ongelukkig toeval”

Leider van de bewuste jachtpartij René Debrosse verdedigde zich op de Franse nieuwssite Le Point: “Het was een ongelukkig toeval. Ethisch gezien gaat het inderdaad om veel dieren, ik heb liever dat we er maar 20 tot 30 per dag schieten, maar dit kies je niet.” De grote aanwezigheid van everzwijnen zou grotendeels te maken hebben met het einde van het champignonseizoen en de teruggekeerde rust in het woud. De helft van de betrokken jagers blijkt lid van de jachtvereniging l’Amicale de la chasse du chêne paté. De rest waren genodigden.

Geen sancties

De voorzitter van de Vereniging voor de Bescherming van het Natuurlijk Milieu en Toekomst van de Ardennen geeft aan dat ondanks de algemene veroordeling een sanctie niet mogelijk is. Het aantal gedode everzwijnen dat toegestaan wordt door de Jachtfederatie van de Ardennen ligt dit seizoen op 370. De lokale jachtvereniging l’Amicale de la chasse du chêne paté mag daarvan 80% voor hun rekening nemen, wat neerkomt op 296 everzwijnen. Na de “recordjacht” van vorige week zit de vereniging volgens René Debrosse nog maar op 220 dieren.