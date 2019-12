BIZAR. Japanner aangehouden na overmatig bellen naar klantendienst

Japans telecombedrijf KKDI heeft de politie ingeschakeld nadat ze genoeg hadden gekregen van de ongeveer 24.000 telefoontjes die een man in twee jaar tijd naar hen had gepleegd. De man in kwestie belde gemiddeld 33 keer per dag naar de klantendienst van het bedrijf om zijn ongenoegen te uiten en technische vragen te stellen.

De 71-jarige man zou volgens een woordvoerder van de politie van Tokio gearresteerd zijn op basis van “frauduleuze belemmering van het bedrijfsleven”. Het telecombedrijf vroeg de politie om hulp toen het constante geklaag van de man het personeel van de klantendienst te veel werd, maar heeft nog geen officiële klacht ingediend.

Vloeken en tieren

Sommige medewerkers zouden zelfs de telefoon niet meer durven opnemen uit angst voor de “vloekende en tierende” man. Hij eiste dat ze zich in persoon bij hem kwamen verontschuldigen voor het overtreden van zijn contract. De Japanner verweet het bedrijf hun klanten oneerlijk te behandelen en gaf hen de schuld dat hij geen radiozenders kon ontvangen op zijn gsm. Naast klachten over zijn gsmabonnement stelde de man ook technische vragen, zoals hoe hij e-mails moest versturen of hoe hij lid kon worden van Netflix. Hij belde zowel met zijn eigen mobiele toestel als met openbare betaaltelefoons.

Het voorval is in Japan geen unicum: senioren zouden er vaak en op grote schaal telecombedrijven lastigvallen met technische vragen. Het wordt er als een groeiend probleem beschouwd.