Weerbericht – Rustig maar koud weer

Het wordt rustig maar vrij koud weer dinsdag. Het KMI verwacht dat het kwik 3 tot 8 graden haalt. Ook de komende dagen blijft het vrij koud, pas vrijdag wordt het geleidelijk zachter, maar ook regenachtig. Dinsdag hangt er in bepaalde streken aanvankelijk nog nevel, aanvriezende mist of hardnekkige lage bewolking. Vooral over de westelijke landshelft zijn de opklaringen eerst breed. Het blijft rustig, met een zwakke en veranderlijke wind. In functie van de opklaringen wordt het 3 tot 8 graden warm.

De komende nacht is het kalm en vrij koud. Er kunnen in vele streken weer nevel, aanvriezende mist en laaghangende bewolking gevormd worden. Ten zuiden van Samber en Maas verwacht het KMI geleidelijk aan brede opklaringen. De wegen kunnen daardoor opnieuw glad worden. De minima schommelen tussen -2 en +2 graden bij een zwakke en veranderlijke wind die geleidelijk aan zuidoostelijk wordt.

Ook woensdag blijft het droog en zijn er mogelijk hardnekkige lage wolkenvelden in het centrum en noorden van het land. Zeker ten zuiden van Samber en Maas zou het echter vrij zonnig kunnen worden. Ook in het centrum kan de zon eventjes doorbreken in de namiddag. In het noordwesten, waar de zon mogelijk de ganse dag verscholen blijft achter lage wolkenvelden, wordt het mogelijk niet warmer dan 2 à 4 graden. In het centrum en in de Ardennen liggen de maxima tussen 4 en 7 graden. De wind waait zwak en in de Ardennen soms matig uit veranderlijke of zuidoostelijke richtingen.

bron: Belga