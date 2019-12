VS-president Trump verliest ook proces in beroep aangaande financiële gegevens

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn proces in beroep twee tegen twee banken in verband met het doorspelen van zijn financiële gegevens aan het Congres verloren, zo hebben meerdere Amerikaanse media vandaag bericht. De president en meerdere leden van zijn familie hadden een rechtszaak aangespannen om te verhinderen dat de grootbanken Deutsche Bank en Capital One details over zijn financiën aan het Congres zouden bekendmaken. Dat Congres, waarin de Democraten het Huis van Afgevaardigden controleren, had in april aan de banken om die gegevens gevraagd, in het kader van het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse politiek.

In eerste aanleg verloor Trump, waarna hij in beroep ging. Hij voerde aan dat de dagvaardigingen “gene legitiem of wetgevend doel” hebben. Maar een federaal Hof van Beroep besliste vandaag de dagvaardingen vanuit de volksvertegenwoordiging niet te zullen blokkeren. Het staatshoofd bijt aldus een tweede keer in het zand.

bron: Belga