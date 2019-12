“Vooral kwetsbare mensen zullen dupe zijn van besparingen”

Op de tweede dag van de VuurWerk-week, een actieweek van het brede middenveld tegen de besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering, is het vandaag de beurt aan de zorg- en welzijnssectoren. Om 13 uur is een betoging gestart aan het Vlaams Parlement, waar de organisaties hun vragen voor Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zullen bezorgen aan de parlementsleden. “Vooral kwetsbare mensen zullen de dupe zijn van deze besparingen”, zegt Hendrik Delaruelle, algemeen directeur van het Vlaams Welzijnsverbond. De betogers dragen protestborden met zich mee met slogans als “Welzijn in gevaar, voor Beke geen bezwaar”, en “Mag het een Beke meer welzijn?”.

De werkingsmiddelen van de zorg- en welzijnssectoren zullen de komende legislatuur niet geïndexeerd worden, net als de voorbije tien jaar. Bovendien moeten sommige sectoren, zoals de kinderopvang, ook inleveren op hun werkingsmiddelen.

Het Vlaams Welzijnsverbond, de grootste werkgeversorganisatie in de jeugdhulp en gezinsondersteuning, de ondersteuning van mensen met een handicap en de kinderopvang, vindt het vooral storend dat de besparingen worden voorgesteld als besparingen in structuren. “Dat klopt niet. Ze zullen wel degelijk gevolgen hebben voor kwetsbare mensen”, zegt Delaruelle.

Hij waarschuwt dat de dienstverlening onder druk zal komen te staan, omdat de welzijnsorganisaties het met een pak minder middelen moeten doen. Generieke en lineaire besparingen zijn volgens hem echter niet de juiste keuze, beter zou zijn om de inkomstenzijde te bekijken. “Waarom de premie voor de Vlaamse sociale bescherming van 50 euro niet verhogen voor de meer bemiddelden?”, oppert hij.

Mark Selleslach van ACV Puls betreurt dat de besparingen zonder enig overleg met de sector worden doorgevoerd. Volgens hem zal de thuiszorg de helft minder kunnen groeien dan in de vorige jaren, en wordt het motto in de meeste andere sectoren “wachten, wachten, wachten”. “We gaan de parlementsleden vandaag proberen een kritische vragenlijst te overhandigen. Dit in de hoop dat parlementsleden een stevige discussie zullen voeren over de gevolgen van de maatregelen, die toch in sneltempo worden doorgevoerd”, zegt hij.

