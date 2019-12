Vlaamse bedrijven ongerust over PISA-cijfers

Er moet dringend een omslag worden gemaakt in het onderwijs. Dat zegt het Vlaamse netwerk van ondernemingen (Voka) in een reactie op de resultaten van het PISA-rapport. “We gaan achteruit op wiskunde, wetenschap en vooral leesvaardigheid. Een open en kennisgerichte economie als Vlaanderen kan zich dat niet permitteren.” Uit het PISA-rapport blijkt dat de Vlaamse 15-jarigen opnieuw slechter dan drie jaar geleden scoren op wiskunde, wetenschap en leesvaardigheid.

Voka is verontrust dat het niveau achteruitgaat. “Leesvaardigheid is essentieel om deel te nemen aan het maatschappelijke leven, maar ook cruciaal in onze bedrijven. We promoten Vlaanderen als een kennisregio, maar dan moet onze onderwijsaanpak ook uitmuntend zijn”, zegt de organisatie in een reactie.

Ook de achteruitgang voor wiskunde en wetenschap baart Voka zorgen. “We hebben net nood aan meer jongeren die STEM-richtingen studeren. Als we niet alleen te weinig, maar ook nog eens minder sterke profielen opleiden, is dat echt slecht nieuws voor onze economie. We scoren nog steeds goed, laat dat duidelijk zijn. Maar we moeten de terugval stoppen”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

“Dat minister Weyts de lat hoger wil leggen en wil inzetten op centrale toetsen, is een goed signaal. Maar er is meer nodig en er mag echt niet mee gedraald worden, het moet nu dringend anders”, besluit de organisatie.

bron: Belga