Vier Belgische zwemmers, waaronder Pieter Timmers, nemen deel aan EK zwemmen kortebaan

Vier Belgische zwemmers werken deze week, van morgen tot zondag, in Glasgow het EK kortebaanzwemmen af. Pieter Timmers (BRABO) is het uithangbord van de Belgische selectie. De 31-jarige Limburger zwemt in de Schotse hoofdstad de 50 en 100m vrije slag. Verder komt bij de mannen ook Lander Hendrickx (LAQUA) in actie op de 200 en 400m vrije slag.

Bij de vrouwen is het uitkijken naar tieners Valentine Dumont (NOC) en Florine Gaspard (CNB). Dumont (19) zwom op 13 november in Gent nog het Belgisch record op de 400m vrij van de tabellen op het BK in klein bad (25 m). Ze zwemt in Glasgow de 100, 200 en 400m vrije slag. Gaspard (17) neemt deel op de 50m vrij en verder de 50 en 100m schoolslag.

Het is de kleinste Belgische delegatie voor een EK kortebaanzwemmen sinds Istanboel in 2009, toen ook vier Belgen deelnamen.

Met Fanny Lecluyse, Louis Croenen, Kimberly Buys en Fleur Vermeiren haalden nog enkele bekende namen de EK-limiet, maar zij gaven allen de voorkeur aan de BOIC-stage in het Turkse Belek (30 november-8 december).

België behaalde in het verleden achttien medailles op een EK in klein bad (drie gouden, zeven zilveren en acht bronzen). Twee jaar geleden in Kopenhagen haalde Pieter Timmers zilver op de 100m vrij en Fanny Lecluyse brons op de 200m school. Lecluyse pakte in 2015 nog de Europese titel op de 200m school. In een verder verleden was er goud voor Brigitte Becue (in zowel 1998 als 1999 op de 100m schoolslag).

Programma van de Belgen in Glasgow:

Woensdag:

Florine Gaspard (50m school) en Lander Hendrickx (400m vrij)

Donderdag:

Valentine Dumont (100m vrij) en Lander Hendrickx (200m vrij)

Vrijdag:

Florine Gaspard (100m school) en Pieter Timmers (50m vrij)

Zaterdag:

Valentine Dumont (200m vrij) en Pieter Timmers (100m vrij)

Zondag:

Florine Gaspard (50m vrij) en Valentine Dumont (400m vrij)

bron: Belga