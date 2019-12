Twintig illegale arbeidskrachten aangetroffen bij controleactie in bedrijf in Genk

De arbeidsinspectie heeft dinsdag met bijstand van de lokale politie CARMA bij een controleactie in een bedrijf aan de Henry Fordlaan in Genk twintig illegalen aangetroffen. Ook de Dienst Vreemdelingenzaken nam aan de actie tegen illegale tewerkstelling deel. Er werden in het bedrijf acht vrouwen en twaalf mannen van Chinese afkomst af, die alleen over een toeristenvisum beschikten, maar geen geldige werkvergunning hadden. Alle Chinezen werden gearresteerd en voor verhoor door de arbeidsinspectie en de Dienst Vreemdelingenzaken naar het politiecommissariaat overgebracht. Politie CARMA stelde de nodige administratieve verslagen op en voert het verdere onderzoek.

bron: Belga