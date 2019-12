Trump en Macron klinken verzoenend rond invoerheffingen op Franse producten

Misschien komen de Amerikaanse importheffingen op Franse producten zoals champagne, kaas of handtassen er dan toch niet. Donald Trump en Emmanuel Macron hebben vandaag laten verstaan dat ze hopen dat dit handelsconflict tussen de VS en Frankrijk nog vermeden kan worden. De Amerikaanse en Franse president zegden te hopen op “een gezamenlijke oplossing”. Eerder op de dag haalde Trump nog fors uit naar de Franse digitaks, die volgens hem vooral de Amerikaanse techgiganten treft. Als vergelding dreigde de Amerikaanse president met “hoge belastingen” op de invoer van een reeks Franse producten. De invoerheffingen zouden tot 100 procent kunnen bedragen; meer duidelijkheid werd begin volgend jaar verwacht.

Maar deze namiddag zaten Trump en Macron naast elkaar op de Navo-top in Londen en dat verzachtte de toon. “We hebben een klein meningsverschil. Ik denk dat we het waarschijnlijk gaan kunnen oplossen”, aldus Trump. “Er wordt over onderhandeld en ik denk dat met president Trump we deze situatie kunnen regelen”, verklaarde Macron op zijn beurt.

bron: Belga