Treinbestuurder ramp Buizingen gematigd tevreden met vonnis

De bestuurder van de P-trein die betrokken was bij de treinramp in Buizingen, is gematigd tevreden met het vonnis dat de Brusselse politierechtbank heeft uitgesproken. Daarbij werd de man wel schuldig verklaard, maar werd hem geen straf opgelegd, omdat Infrabel en de NMBS veel zwaardere fouten hadden begaan. Er is wel een juridisch probleem met het vonnis, zegt zijn advocaat, Dimitri de Béco. “Mijn cliënt blijft erbij dat de rechter zich vergist, hij blijft erbij dat hij niet door een rood sein is gereden, maar dat het sein op groen stond”, zegt De Béco. “Anderzijds is hij wel tevreden dat hij niet alleen verantwoordelijk is gesteld, dat die verantwoordelijkheid gedeeld wordt met anderen, Infrabel en de NMBS in casu.”

De politierechtbank was van oordeel dat de man de lichtste fout had begaan en legde hem daarom alleen de eenvoudige schuldigverklaring op als straf. Dat is symbolisch belangrijk voor de treinbestuurder, maar zijn advocaat ziet een probleem.

“Dat is nog steeds een straf, die er weliswaar alleen in bestaat dat hij schuldig wordt verklaard, maar het is helaas een onwettige beslissing”, klinkt het. “Vanaf het moment dat de rechter van oordeel was dat onze cliënt de lichtste fout had begaan in vergelijking met de fouten van de twee rechtspersonen, had hij hem helemaal geen straf meer moeten opleggen, zelfs geen eenvoudige schuldigverklaring. Het resultaat zou weliswaar hetzelfde zijn geweest, onze cliënt zou geen straf hebben gekregen.”

De verdediging is daarom ook niet van plan daarvoor in beroep te gaan. “Als we in beroep zouden gaan, zou het zijn omdat onze cliënt erbij blijft dat hij niet door het rood is gereden”, zegt De Béco. “Anderzijds is hij natuurlijk wel tevreden dat deze procedure nu afgelopen is, ook voor de slachtoffers en burgerlijke partijen.”

bron: Belga