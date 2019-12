Sociaal protest Chili – Regering trekt ruim 5 miljard dollar uit om sociale crisis te bezweren

De Chileense regering trekt 5,5 miljard dollar uit om de sociale crisis te proberen oplossen die het land nu al 46 dagen in de greep houdt. Dat staat in een plan dat maandag werd voorgesteld, zo meldt de Chileense minister van Financiën, Ignacio Briones. De moeilijke situatie “vereist dat de staat actie onderneemt door een ambitieus begrotingsbeleid te voeren voor het jaar 2020 (…). Het programma dat we vandaag voorstellen, voorziet in een bedrag van 5,5 miljard dollar”, verklaarde de minister.

Er is onder meer besloten om de overheidsuitgaven voor 2020 met zo’n 3 miljard dollar te verhogen. Daarnaast wordt 1,9 miljard dollar uitgetrokken voor financiële hulp aan kmo’s en nog eens 525 miljoen voor bijstand van allerlei aard, zoals de wederopbouw van de metro van Santiago. Die liep namelijk sinds de crisis op 18 oktober losbarstte, heel wat schade op. Briones maakte zich tot slot sterk dat het plan het komende jaar 100.000 nieuwe banen zal opleveren.

In Chili wordt nu al wekenlang betoogd voor meer sociale rechtvaardigheid en een nieuwe grondwet. De huidige dateert van 1980, toen het land een dictatuur was onder Augusto Pinochet. Bij het protest vielen in totaal al 23 doden en meer dan 2.000 gewonden. Vijf overlijdens zijn toe te schrijven aan het optreden van de politie.

Bron: Belga