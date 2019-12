Rusland en Oekraïne vernieuwen doorvoercontract ruwe olie

Moskou en Kiev hebben het contract dat de doorvoer van Russische olie naar Europa regelt, voor tien jaar verlengd. Dat maakte Uktransnafta, het bevoegde Oekraïense bedrijf, vandaag bekend.

Het contract loopt nu tot 2030, “de basisprincipes van de samenwerking blijven onveranderd”, aldus het bedrijf. Wel zouden er afspraken gemaakt zijn die de nodige garanties moeten bieden.

Volgens analisten van S&P Global Platts stroomt er jaarlijks zo’n 13,3 miljoen megaton Russische olie naar Europa. Dit jaar was er wel een daling van meer dan 5 procent, door een incident in het voorjaar waarbij vervuilde olie werd geleverd en het transport tijdelijk werd stilgelegd.

Ook Russisch aardgas wordt via Oekraïne naar Europa vervoerd, maar over die transit is nog geen akkoord. De onderhandelingen lopen moeilijk, de EU treedt op als bemiddelaar. Binnen enkele maanden worden twee nieuwe gaspijpleidingen – Nord Stream 2 en Turkish Stream – in gebruik genomen waardoor het Russische aardgas niet langer alleen via Oekraïne moet passeren. Voor dat land betekent dit wel minder inkomsten.

