Ook Vlaanderen wil enkel nog elektrische bedrijfswagens

Vlaams minister van Klimaat Zuhal Demir (N-VA) dringt er bij haar federale collega Marie Christine Marghem (MR) op aan zo snel mogelijk werk te maken van een omschakeling naar elektrische bedrijfswagens. Dat is nodig als Vlaanderen de klimaatdoelstelling – 35 procent minder CO2-uitstoot tegen 2030 – wil halen, schrijft De Tijd. Eerder dook al het bericht op dat federaal informateur Paul Magnette (PS) alleen nog elektrische leasewagens fiscaal wil stimuleren. Nu blijkt dat ook de Vlaamse regering daarop wil inzetten, zodat bedrijven alleen nog leasewagens van de belastingen kunnen aftrekken als ze geen CO2 uitstoten.

Demir wil dat Marghem zo snel mogelijk de fiscaliteit voor bedrijfswagens aanpast “om de vloot van bedrijfswagens zo snel mogelijk te vergroenen en emissievrij te maken”. Maar voor haar kan niet worden ingebroken op bestaande contracten. “En er moet voldoende aanbod aan elektrische modellen zijn, zodat werknemers de auto als gezinswagen kunnen gebruiken”.

Ze wil dat de Vlaamse regering dan in overleg met de autosector een tandje bij steekt in het uitbouwen van het laadpalennetwerk in Vlaanderen. Voorts vraagt Demir aan Marghem het verlaagde btw-tarief van 6 procent bij de heropbouw van een gesloopte woning uit te breiden, zodat het niet alleen voor de 13 centrumsteden maar in heel Vlaanderen geldt.

bron: Belga