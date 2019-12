Negentienjarige in levensgevaar na mogelijk lachgasgebruik in Antwerpse wellness

In Antwerpen is maandagavond een 19-jarige jongeman in levensgevaar naar het ziekenhuis afgevoerd nadat hij mogelijk door lachgasgebruik onwel werd en bewusteloos in een zwembad werd teruggevonden. Dat zegt Gazet Van Antwerpen. De Antwerpse lokale politie bevestigt dat ze ter plaatse ging om de jongeman te helpen reanimeren en te laten afvoeren, maar wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. De jongeman zou met een neef en een vriend naar een privéwellnesscomplex op Linkeroever getrokken zijn en daar als laatste aan het zwembad zijn gebleven toen de twee anderen zich al gingen omkleden. Toen hij wegbleef, zouden zijn twee metgezellen eerst zelf naar hem hebben gezocht en vervolgens nogmaals met de eigenaar van het complex. Ze vonden het slachtoffer op de bodem van het zwembad.

Wat er precies is misgelopen, wordt nog onderzocht. Er zouden lachgascapsules zijn gevonden naast het zwembad, maar het is niet bekend of lachgas ook aan de oorzaak van het incident lag.

De stad Antwerpen besliste onlangs nog om het oneigenlijk gebruik van lachgas strenger aan te pakken. Het gaat om een legaal product, maar omwille van de gezondheidsrisico’s en overlast die het met zich meebrengt als jongeren het als roesmiddel gebruiken, is het oneigenlijk verkopen, gebruiken en bezitten van lachgas op de openbare weg in Antwerpen sinds kort verboden.

bron: Belga