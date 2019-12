Italiaanse regering houdt Alitalia in de lucht met nieuwe staatslening

De Italiaanse regering heeft maandag het licht op groen gezet voor een nieuwe staatslening van 400 miljoen euro aan Alitalia. Rome probeert zo de noodlijdende luchtvaartmaatschappij in de lucht houden. De nieuwe lening is zes maanden geldig en moet de beheerders van Alitalia de kans geven om verder te herstructureren en kopers te zoeken voor de luchtvaartmaatschappij, zo meldt de regering in een verklaring. Alitalia is sinds mei 2017 insolvent en kon al die tijd actief blijven dankzij een overbruggingskrediet van 900 miljoen euro van de Italiaanse overheid, dat binnenkort afloopt. De regering vaardigde al een hele reeks deadlines uit voor een overnamebod, maar die verliepen steeds zonder resultaat. De meest recente deadline liep af op 21 november.

Volgens luchtvaartexpert Andrea Giuricin verliest Alitalia jaarlijks zowat 500 miljoen euro, en had het eind september nog iets meer dan 300 miljoen euro in kas.

De doodsstrijd van Alitalia kan nog feller worden, als zou blijken dat de staatssteun ingaat tegen de Europese mededingingsregels. De Europese Commissie onderzoekt namelijk het dossier.

bron: Belga