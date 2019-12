Geraardsbergen betaalt niet meer voor passage Ronde van Vlaanderen

Op het Schepencollege van Geraardsbergen werd beslist niet meer te betalen aan organisator Flanders Classics voor een passage in de Ronde van Vlaanderen. Geraardsbergen diende 50.000 euro op te hoesten voor een doortocht van ‘Vlaanderens Mooiste’ en dat vond het Schepencollege te duur. Op de gemeenteraad van 30 december zal het voorstel goedgekeurd worden. Burgemeester Guido De Padt (Open VLD) vond het ethisch niet verantwoord meer dergelijk bedrag te betalen voor een passage in Geraardsbergen en op de iconische ‘Muur’, die zich op 100 kilometer van de finish in Oudenaarde situeert. In 2020 zou volgens Flanders Classics de 104e Ronde van Vlaanderen wel nog een doortocht maken in Geraardsbergen omdat het parcours voor deze editie al een tijdje vast ligt.

“Ik ben de mening toegedaan dat de Muur van Geraardsbergen een voldoende iconisch karakter heeft om deze helling in het parcours van de Ronde van Vlaanderen te houden”, begon De Padt. “De helling kan bepalend zijn in het wedstrijdverloop. Maar om daar nu 50.000 euro voor te gaan betalen voor een korte passage op 100 kilometer van de eindmeet, dat is van het goede te veel. Alles moet nog ethisch te verantwoorden zijn. Een dergelijke uitgave is dat niet.”

Geraardsbergen is intussen al jarenlang het decor van de slotrit van de BinckBank Tour. Maar het contract met Golazo, organisator van deze Belgisch-Nederlandse rittenkoers, loopt binnenkort ook af.

“Wij stellen vast dat er voor de BinckBank Tour een toestroom is van mensen uit Geraardsbergen zelf”, vervolgde De Padt. “Bij de Ronde van Vlaanderen komt er natuurlijk ook veel volk opdagen maar eens de passage achter de rug verdwijnt dat volk. Dat is dus anders bij de BinckBank Tour waar we bovendien enkele plaatselijke ronden krijgen en de stad Geraardsbergen prachtig in beeld komt. Dat contract loopt binnenkort af. We moeten spreken met de organisatoren, maar ik denk dat dit contract zeker zal verlengd worden.”

bron: Belga