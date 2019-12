“Geen crimineel omdat je 1.300 kilometer vliegt”

“Ik stap niet mee in de logica dat je geen 1.300 kilometer mag vliegen zonder je een crimineel te voelen. Of je nu naar een klimaatconferentie gaat of op vakantie.” Dat zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir in een Facebookreactie op de ophef rond haar ‘planepooling’ naar de klimaattop. Demir kreeg op Radio 1 de vraag of ze met de trein naar de klimaattop in Madrid gaat reizen. “Nee, ik ga planepoolen”, zei ze. “Dat is ook heel belangrijk, met zoveel mogelijk mensen in het vliegtuig om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken.” Haar kabinet verduidelijkte achteraf dat het om een kwinkslag ging. Het kwam haar echter op heel wat kritiek te staan, onder meer van klimaatjongeren Anuna De Wever en Kyra Gantois.

Op Facebook zegt Demir vanavond dat haar uitspraak een reactie was op Anuna De Wever. Die verklaarde eerder dat de minister veel last zou krijgen als ze met het vliegtuig naar Madrid zou gaan. “Ik ga inderdaad niet met de trein om een wit voetje te halen bij klimaatjongeren. Ik laat me ook niet afdreigen met ‘heel veel last'”, schrijft ze. “Ik stap niet mee in de logica dat je geen 1.300 kilometer mag vliegen zonder je een crimineel te voelen. Of je nu naar een klimaatconferentie gaat of op vakantie.”

“Ik zie klimaatjongeren als een bondgenoot om initiatieven te nemen en stappen vooruit te zetten”, gaat Demir verder. “Mijn deur staat voor hen open. Als het op een positieve manier kan. Voor scheldpartijen kunnen ze ongetwijfeld bij anderen terecht.”

bron: Belga