Franse vakbonden mobiliseren vanaf donderdag massaal tegen pensioenhervorming

Donderdag kondigt zich aan als een zwarte donderdag in Frankrijk. In sectoren als het openbaar vervoer, de luchtvaart, het onderwijs, justitie… wordt het personeel vanaf dan gemobiliseerd tegen de pensioenhervorming die president Emmanuel Macron wil doorvoeren. Mogelijk duurt de actie verschillende dagen. De Parijse openbaarvervoermaatschappij RATP voorziet “ernstig verstoord verkeer op het hele net vanaf 5 december”. Reizigers worden op de hoogte gebracht met sms’en, brieven, radiospots en aankondigingen in de stations. Spoorwegmaatschappij SNCF heeft beslist om van 5 tot 8 december de verkoop van tickets op te schorten. En in het onderwijs hebben de meeste vakbonden eveneens opgeroepen tot een staking. Ook in de energie- en autosector worden acties verwacht, net als bij justitie.

In het Elysée wordt de staking nauwlettend in de gaten gehouden. In de ziekenhuizen, de studenten en de openbare radiozenders is al langer sociale onrust, en daarnaast is de storm van de gele hesjes nog niet helemaal gaan liggen.

Bij een eerdere staking in het openbaar vervoer, op 13 september, stond Parijs zo goed als helemaal stil.

Macron wil een puntensysteem invoeren voor de pensioenen, en maakte eerder al duidelijk dat hij niet van plan is terug te krabbelen. Bij de zuiderburen bestaan vandaag 42 verschillende pensioenstelsels. In het huidige systeem moet elke bijgedragen euro dezelfde rechten opleveren. In 1995 ondernam de Franse regering al een poging om de pensioenen te hervormen, maar na massaal sociaal protest zag de regering zich genoodzaakt de hervorming af te voeren.

