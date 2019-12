EU-lidstaten beducht voor risico’s buitenlandse 5G-leveranciers

Bij de toewijzing van contracten voor de uitrol van het supersnelle 5G-netwerk in de Europese Unie zouden lidstaten ook rekening moeten houden met de politieke omstandigheden in de landen van herkomst van aanbieders. Dat staat in de conclusies die de Europese telecomministers vandaag in Brussel hebben goedgekeurd. De Europese ministers beklemtonen in de conclusies dat de invoering van 5G technologische veranderingen in de hand zal werken die “bijzondere aandacht voor de risicoprofielen van individuele leveranciers vereisen”.

“Naast technische risico’s met betrekking tot de cyberveiligheid van 5G-netwerken zou ook gekeken moeten worden naar niet-technische factoren, zoals het juridische kader en het beleidskader dat kan gelden voor aanbieders in derde landen”, zo klinkt het in de conclusies.

In Europa woedt de discussie over de rol van de Chinese telecomreus Huawai bij de uitbouw van 5G-netwerken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo maande de Europese landen deze week nog aan om beroep te doen op Europese ondernemingen als Ericsson en Nokia. Dat moet vermijden dat Huawei en andere Chinese concurrenten controle over vitale Europese infrastructuur zouden krijgen.

Washington gaat ervan uit dat Huawei onder controle van de Chinese overheid staat en verbiedt Amerikaanse bedrijven uit veiligheidsoverwegingen om zaken te doen met de onderneming. Huawei zelf ontkent dat het nauwe banden heeft met het communistische regime in Peking.

Een ban spreken de Europese ministers niet uit, maar het veiligheidsaspect laat ook hen niet onberoerd. Experts inzake cyberveiligheid werken aan een set criteria en maatregelen die moeten helpen om de risico’s op te vangen. “Er bestaan risico’s voor de samenleving. We moeten die zonder naïviteit aanpakken”, zei Eurocommissaris voor Interne Markt Thierre Breton. De Fransman wees ook op het belang van een gelijk speelveld voor de bedrijven, bijvoorbeeld op vlak van subsidies.

bron: Belga