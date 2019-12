Demir wil kordatere bestraffing radicalisering

Vlaams Justitieminister Zuhal Demir (N-VA) wil strengere straffen voor radicalisme en terrorisme. “Ik respecteer de scheiding der machten uiteraard, maar sta me toe om toch soms vragen te hebben bij de strafmaat en -uitvoering bij radicalisme en terrorisme. De federale wetgever mag op dat vlak eens goed nadenken”, zei ze vandaag in het parlement na een vraag van Lorin Parys (N-VA). “Experten zeggen dat ook”, aldus de minister. “En rechters doen uitspraken op basis van dit kader. Dus ook strafuitvoering, voorwaardelijke vrijlatingen, voorlopige hechtenissen en dergelijke: daar mag een kordatere aanpak zijn, zéker als het gaat over radicalisme of terrorisme.”

Demir gaf in het parlement ook enkele cijfers. Momenteel worden er in het kader van terrorisme en radicalisering 36 personen gevolgd door de Vlaamse Justitiehuizen. Daarvan zijn er 29 veroordeeld en 7 nog niet.

Sinds 2016 werden er 80 personen door de justitiehuizen opgevolgd. 32 daarvan werden begeleid onder voorlopige hechtenis, 48 werden begeleid na veroordeling. Acht andere personen stonden onder elektronisch toezicht en werden gemonitord door het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht.

bron: Belga