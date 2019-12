De Lijn gaat reservatieplicht rolstoelgebruikers afschaffen

Rolstoelgebruikers die met een bus of tram van De Lijn op stap willen gaan, zullen hun reis binnenkort niet meer vooraf moeten reserveren. De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij zit in de laatste rechte lijn om de reservatieplicht af te schaffen, zo bevestigt ze vandaag, op de internationale dag voor mensen met een beperking. De Lijn hanteert momenteel twee verschillende procedures voor rolstoelgebruikers. Op een zestigtal bus- en tramlijnen is reservatie sinds een jaar niet meer verplicht, maar op andere lijnen moet een rolstoelgebruiker nog vaak minstens 24 uur vooraf een plaats reserveren op een specifieke busrit.

Die laatste procedure is wat achterhaald, geeft men bij De Lijn toe. Dat komt omdat gebruikers intussen zelf kunnen opzoeken of de haltes die ze willen gebruiken rolstoeltoegankelijk zijn (via halte zelf, website of belbuscentrale), en omdat ook het grootste deel van de bussen en trams van De Lijn aangepast is voor rolstoelen.

“We werken aan een eenduidige procedure voor rolstoelgebruikers”, bevestigt woordvoerster Ine Pieters vandaag. Eens die in voege is, zullen rolstoelgebruikers zonder reservering vooraf kunnen op- en afstappen aan rolstoeltoegankelijke haltes, en indien er op het voertuig plek vrij is voor de rolstoel.

Voor de nieuwe regeling moeten de algemene reisvoorwaarden van De Lijn worden aangepast. De raad van bestuur van de maatschappij zou zich in januari over die aanpassingen buigen. Nadien moeten ze nog in het Staatsblad verschijnen.

bron: Belga