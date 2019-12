Chatbot moet Facebook-medewekers helpen lastige vragen van familie te trotseren

Facebook komt haar medewerkers tegemoet: medewerkers van het Amerikaanse bedrijf die tijdens de feestdagen moeilijke vragen krijgen van familieleden, kunnen de hulp inroepen van de “Liam Bot”, een chatbot. “Ons personeel vraagt, vooral in aanloop naar de feestdagen, altijd weer naar informatie over thema’s die in het nieuws waren, om die informatie te gebruiken bij vrienden en familie”, zegt een Facebook-woordvoerster aan de New York Times. Op de vraag hoe Facebook optreedt tegen hatespeech, lijst de Liam Bot onder meer de volgende punten op: het sociale netwerk overlegt met experts, heeft meer personeel ingezet om hatespeech te verwijderen en werkt aan artificiële intelligentie om zulke posts op te sporen.

De chatbot, die al sinds dit voorjaar getest wordt, krijgt informatie van de pr-afdeling van Facebook. Wie vragen stelt, kan ook links krijgen naar blogposts of persberichten.

De voorbije jaren lag Facebook regelmatig onder vuur, onder meer voor het schandaal rond de gegevens die Cambridge Analytica via Facebook verzamelde, de verspreiding van fake news via het netwerk en de rol van het bedrijf in de campagne van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Daarnaast helpt de Liam Bot ook met praktische problemen die vrienden of familie kunnen hebben met hun account.

De chatbot is kort voor Thanksgiving, vorige week donderdag, gelanceerd. De voorbije jaren verspreidde het bedrijf al persberichten in interne groepen, of aan wie daarom vroeg. Maar dit jaar wilden ze een efficiënter manier vinden om de medewerkers bij te staan, klinkt het.

