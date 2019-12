Bromfietser overleden na aanrijding tegen auto in Oudenaarde

In de Oudenaardse deelgemeente Melden is een bromfietser dinsdagavond om het leven gekomen na een aanrijding met een auto. De Oudenaardse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken. Het ongeval gebeurde rond 20 uur in de Meldenstraat. De precieze omstandigheden van het ongeluk worden nog onderzocht, maar een bromfietser botste er frontaal met een terreinwagen. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar de man overleed ter plaatse. De straat is voorlopig afgesloten voor alle verkeer.

bron: Belga