Bijkomende investering van 550 miljoen in Welzijn in ruil voor besparingen

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zegt vandaag na de betoging van de welzijns- en zorgsector dat de besparingen die de Vlaamse regering doorvoert “niet leuk, maar wel nodig” zijn. “In ruil daarvoor investeren we de volgende jaren ook wel bijkomend 550 miljoen euro in welzijn”, aldus de minister, die stelt dat in geen enkel domein zoveel extra wordt geïnvesteerd. De 550 miljoen euro extra wordt onder meer geïnvesteerd in het Groeipakket, personen met een handicap, de jeugdzorg en de betaalbaarheid van de woonzorgcentra. De uitgaven voor welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding zullen in totaal met 2 miljard stijgen: van 13 miljard in 2019, tot 15 miljard in 2024.

Beke benadrukt dat er gekozen werd om te besparen op ondersteunende functies, zodat de werking op het terrein zoveel mogelijk kan worden gevrijwaard. “We hebben er alle begrip voor dat dit geen gemakkelijke opdracht is. Maar als we meer willen investeren in kwetsbare mensen, dan moeten we elke euro twee keer omdraaien. Dat vraagt keuzes. Wij maken die keuzes.”

Tot slot reageert de minister nog op het pleidooi van Mark Selleslach van ACV Puls om de premie voor de Vlaamse Sociale Bescherming te verhogen voor bemiddelde mensen. “De vorige Vlaamse regering heeft zo een aantal maatregelen langs de inkomstenzijde genomen. Toen kwamen dezelfde mensen op straat om te betogen tegen de facturen.”

bron: Belga