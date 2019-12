Amerikaanse oud-president Jimmy Carter opnieuw in ziekenhuis

Voormalig president van de Verenigde Staten Jimmy Carter is in het weekend opnieuw in het ziekenhuis opgenomen, dit maal met een urineweginfectie. Dat heeft zijn stichting maandag gemeld. Zijn meest recente opname komt er amper een week nadat Carter het ziekenhuis mocht verlaten na een geslaagde operatie op 12 november als gevolg van een hersenbloeding. “Hij voelt zich beter en kijkt er naar uit om binnenkort weer naar huis te gaan”, luidt het in een verklaring van het Carter Center.

De 95-jarige oud-president werd dit jaar al verschillende keren in het ziekenhuis opgenomen, onder meer als gevolg van enkele valpartijen.

Carter, die van 1977 tot 1981 in het Witte Huis verbleef, is de langstlevende Amerikaanse president ooit. Na zijn mandaat als president werd hij een hevig voorvechter van de mensenrechten. In 2002 kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede.

bron: Belga