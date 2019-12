Affaire Epstein – Vrouw die prins Andrew beschuldigt hekelt “belachelijke excuses”

De Amerikaanse Virginia Giuffre die zegt dat ze op 17-jarige leeftijd werd verplicht om seks te hebben met de Britse prins Andrew, heeft in interview met de Britse zender BBC uitgehaald naar de “belachelijke excuses” van de 59-jarige zoon van Queen Elizabeth II. Ze riep de Britse bevolking op om haar te steunen. “Ik vraag de Britten om mij te steunen, om mij te helpen deze strijd te strijden, en om de voorgeschiedenis van (seksueel) misbruik met betrekking tot jullie koninklijke familie niet te aanvaarden”, verklaarde ze in het gesprek dat maandag op de BBC werd uitgezonden.

De vrouw zei voorts dat ze indertijd door de overleden Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein en zijn toenmalige vriendin Ghislaine Maxwell aan de prins werd voorgesteld. Dat zou zijn gebeurd tijdens een bezoek aan een nachtclub, waar prins Andrew haar ten dans zou hebben gevraagd. “Het was verschrikkelijk en hij zweette zo erg dat het bijna leek te regenen” aldus Giuffre. Volgens de vrouw werd ze later op de avond gedwongen om seksuele betrekkingen te hebben met hem, en gebeurde dat nadien ook nog twee keer in New York en op het privé-eiland van Epstein in de Caraïben.

Eind oktober had prins Andrew in een interview met de openbare omroep nog gezegd dat hij zich geen ontmoeting kon herinneren met Virginia Giuffre. Ook stelde hij dat hij een aandoening heeft die ervoor zorgt dat hij niet zweet. Over een foto van vroeger waarin hij zijn hand op de heup van Giuffre lijkt te houden, zei hij dat hij zich het voorval niet voor de geest kon halen en suggereerde zo dat de afbeelding werd bewerkt. Het interview verliep dermate rampzalig dat de prins nadien noodgedwongen bekendmaakte zijn publieke activiteiten stop te zetten.

“De betrokken personen gaan natuurlijk belachelijke excuses blijven gebruiken, zoals dat de lengte van zijn arm werd aangepast of dat de foto werd bewerkt”, reageerde Virginia Giuffre maandag op de BBC. “Dat is onzin”, foeterde ze. “Hij weet wat er is gebeurd, ik weet wat er is gebeurd. En slechts één van ons spreekt de waarheid”, aldus Giuffre.

