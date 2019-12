Streetart-kunstenaars gezocht voor Brussels metrostation

Brussel Mobiliteit en MIVB zijn op zoek naar een streetart-kunstenaar of -collectief om het metrostation Simonis in Koekelberg op te fleuren met graffiti of muurschilderingen. Dat melden de mobiliteitsdiensten maandag. Het doel is de “verloren” ruimtes te herwaarderen, en beter te integreren met het stedelijke weefsel.

Het zijn de tunnelmondingen aan de Jetselaan en de Vrijheidslaan van het station Simonis die verfraaid zouden worden. Het gaat om de hellingen die de tram toelaten om het ondergrondse metrostation binnen te rijden.

Lente 2020

Uiterlijk tegen 3 maart 2020 kunnen meerderjarigen, die individueel of collectief bezig zijn met muurschilderingen, een project indienen. Op basis van het advies van een jury zal Brussel Mobiliteit dan een selectie maken. Het kunstproject zal in de lente van 2020 uitgevoerd worden, waarna Brussel Mobiliteit het gedurende vijf jaar gaat onderhouden. Het kunstwerk moet wel origineel zijn en mag geen politieke, homofobe, religieuze of racistische boodschappen dragen.

Deze herfst werd ook al metrostation Lemonnier verfraaid met een streetart-project aan de toegangshellingen. Net als bij dit project willen Brussel Mobiliteit en de MIVB ook voor het kunstwerk aan Simonis de voorkeuren van de omwonenden en van de gebruikers van het openbaar vervoer bij het project integreren.