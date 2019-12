‘Seksslavin’ van Epstein: “De seks met prins Andrew was walgelijk”

Virginia Roberts, de vrouw die op 17-jarige leeftijd door Jeffrey Epstein gedwongen werd om seks te hebben met de Britse prins Andrew, heeft in detail verteld hoe die bewuste avond verliep. “Na de seks stond hij recht en bedankte hij mij”, klinkt het.

In een BBC-interview heeft Virginia Roberts (35) gesproken over de beruchte avond in 2001, toen ze door de Amerikaanse beleggingsadviseur Jeffrey Epstein gedwongen werd om seks te hebben met de Britse prins Andrew (59). Hoewel de tweede zoon van de Britse koningin Elizabeth onlangs nog beweerde haar nooit ontmoet te hebben, is er een foto van hun tweetjes tijdens hun ontmoeting destijds.

Misbruikt

De vrouw uit Sacramento (Californië) was toen 17 jaar en legt uit wat er precies gebeurd is. “Het duurde niet lang. Het hele verloop was walgelijk. Hij stond recht, bedankte me en vertrok terwijl ik achterbleef op het bed. Ik voelde me verschrikkelijk, beschaamd en vuil. De volgende dag gaf Ghislaine – Maxwell, de vriendin van de intussen overleden Epstein; red. – mij een schouderklopje en zei ze dat ik Andrew heel gelukkig had gemaakt. Ik was net misbruikt door een lid van de Koninklijke Familie. Ik was dan niet vastgemaakt met kettingen aan een lavabo, maar die machtige mensen waren mijn kettingen”, vertelt ze.