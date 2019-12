Pommeline over nieuwe vriend: “Hij geeft me wél de aandacht die ik nodig heb”

‘Temptation’-verleidster Pommeline Tillière is tot over haar oren verliefd op haar nieuwe vriend. Al bij hun eerste date was het meteen prijs. “We konden niet van elkaar blijven”, klinkt het.

Pommeline is helemaal in de wolken met haar nieuwe vriend Cirio Wassenhove, een tattooshopuitbater die in Gent werkt. In Dag Allemaal vertellen de tortelduifjes hoe ze elkaar leerden kennen. Dat begon eerder verlegen via Instagram, maar eens ze elkaar in het echt ontmoet hadden, sloeg de vonk keihard over. “Ik volgde Pommeline al een tijdje op Instagram omdat ik haar erg knap vind. Plots zag ik dat ze onmiddellijk na elkaar vijf van mijn Instagramfoto’s had geliket. Dat is zo’n beetje de nieuwe manier om iemand via digitale weg te laten weten dat je interesse hebt”, vertelt Cirio in Dag Allemaal. “Als meisje vind ik ’t moeilijk om een gesprek te starten, maar zo kon ik Cirio inderdaad laten weten dat hij me was opgevallen”, antwoordt Pommeline.

Onmiddellijk gekust

De 21-jarige tattooeur nodigde haar vervolgens uit op de opening van zijn tattooshop in Gent. Daar ontmoetten ze elkaar eventjes, maar het ging er wat onwennig aan toe omdat er veel volk was. Een paar dagen later gingen ze samen op date. “We zijn vrijwel onmiddellijk beginnen te kussen. De chemie tussen ons was zo groot dat we niet van elkaar af konden blijven. Dus ja, het is allemaal heel snel gegaan”, herinnert Cirio zich maar al te goed.

Ruwe bolster

Pommeline is enorm gelukkig met Cirio, al is het maar omdat hij weet hoe hij met haar om moet gaan. “Cirio heeft een ruwe bolster, maar in werkelijkheid is hij zachtaardig en lief. Hij geeft me wél de aandacht die ik nodig heb. Zonder woorden ziet hij wanneer ik een knuffel nodig heb”, klinkt het.

Lesje geleerd

Samenwonen zit er voorlopig nog niet in. Haar pijnlijke ervaring met Fabrizio – de twee gingen vrij snel samenwonen en waren zelfs verloofd, maar afgelopen zomer gingen ze uit elkaar – is Pommeline nog niet vergeten. “Ik heb m’n lesje wel geleerd, zo snel gaan samenwonen als met Fabrizio, dat ga ik niet meer doen”, besluit ze.